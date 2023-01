Promo Makanan 18 Januari 2023, Geprek Bensu Chatime Domino Pizza Dunkin Donuts JCO Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah bermacam promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Rabu 18 Januari 2023.

Ada beragam pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Jangan lewatkan beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 18 Januari 2023:

• Promo Makanan di Restoran 18 Januari 2023, Ada Menu Pizza Hut Hokben Solaria KFC McD Burger King A&W

Geprek Bensu

Hari Rabu kamu pasti makin seru kalau makan dengan promo Geprek Bensu.

Spesial buat kamu bestie.. 2 Paket Geprek Bensu Sambal Matah, mulai dari 32 ribuan aja loh

Yuhuuuuuu Seru banget ya liat Promonya Geprek Bensu. Bisa bikin kamu kenyang seharian

Makan jadi lebih puas dan hemat pastinya dengan Geprek Bensu

Yuk order Geprek Bensu,

Kamu bisa Dine In, Take Away, ataupun order di Gofood, Grabfood, Shopeefood, Eats by Traveloka.'

• Promo Makanan 17 Januari 2023, Ada Dunkin Donuts JCO Geprek Bensu Chatime Domino Pizza Kopi Kenangan

Domino's Pizza

PIZZA MANIA Makeover Better Taste, Better Value.

NEW!! CHEESY BEEF yang Keju banget, CREAMY CHICKEN yang Gurih creamy , CHICKEN BBQ yang smokey serta BEEF RASHER & K-LOVERS yang khas saos korea banget.