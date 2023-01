Cara Menghilangkan Status Online di WhatsApp Agar Tidak Terlihat Pengguna Lain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pengguna WhatsApp, layanan pesan singkat berbasis internet ini sudah mengembangkan fitur baru yang bisa dipakai untuk menghilangkan status online.

Dengan menggunakan berbagai macam trik yang tersedia sebelumnya seperti mematikan data atau mengaktifkan mode pesawat.

Status online di layanan WhatsApp memang bisa menjadi fitur yang sangat membantu karena kita dapat mengetahui apakah seseorang sedang terhubung ke layanan atau tidak.

Hanya saja sebaliknya, mereka juga bisa memperoleh kemudahan tersebut. Bagi pengguna yang enggan terlihat sedang online menggunakan WhatsApp.

Terutama jika kita sedang menghindari untuk membuka pesan yang diterima atau Chat dengan orang tersebut.

Hadirnya fitur baru untuk menghilangkan status online di layanan WhatsApp makanya dapat menjadi solusi yang sangat membantu.

Fitur ini hanya ada di Aplikasi WhatsApp yang dirilis dan dikembangkan sesuai keperluan pengguna.

Dukungan ini apalagi juga mempunyai setelan lumayan lengkap yang dapat dipakai sesuai kebutuhan.

Fitur menghilangkan status online dirancang secara khusus agar kita selaku pengguna dapat mengendalikan siapa saja yang dapat melihat saat kita sedang membuka layanan.

Jadi tidak akan ketahuan memakai WhatsApp oleh orang-orang-orang tersebut.

Sama seperti setelan privasi WhatsApp secara umum, fitur ini bisa diatur dengan beberapa pilihan.

Kita dapat menyetelnya untuk semua pengguna, nomor-nomor yang belum tersimpan, atau bahkan orang-orang tertentu saja.

Pengaturan tersebut juga bisa kita temukan langsung di halaman setelan privasi WhatsApp.

Kita secara khusus dapat membuka halaman Last seen and online dengan mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengaturnya.

