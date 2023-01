Promo Makanan di Restoran 17 Januari 2023, Nikmati KFC McD Pizza Hut Hokben Solaria Burger King A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo - promo makanan di restoran cepat saji hari ini Selasa 17 Januari 2023.

Ada beragam varian promo makanan dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau

Saat ini mulai promo makanan KFC, promo makanan Solaria, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Hokben, promo makanan Burger King, promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Terdapat banyak menu dan varian promo makanan ini dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Simak selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 17 Januari 2023:

promo makanan KFC

Satu patty masih nagih, tapi kalau beli 2 porsi burger terlalu kenyang?

Kamu bisa upgrade O.R Burger dari single patty jadi double patty!

promo makanan Pizza Hut

L1MO Pizza, bikin momen bareng temen jadi lebih berasa ramenya.

promo makanan Solaria

Refreshing bareng orang tersayang emang paling seru ya. Tapi kurang lengkap kalo ngumpul gak sambil makan rame-rame

One and only tempat makan favorit semua orang ya Solaria. Apalagi pengguna BTN bisa dapet voucher biar lebh hemat dengan menukarkan Poin Spekta di aplikasi BTN Mobile Banking

Gimana penasaran kan? Cuss nikmati di Solaria terdekat!