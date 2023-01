Theeraton Bunmathan Man of The Match Final Piala AFF 2022 Thailand Vs Vietnam Leg 2 , Golnya Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Theeraton Bunmathan tampil sebagai Pemain terbaik dalam laga Final Piala AFF 2022 Leg 2 antara Thailand Vs Vietnam .

Dalam Pertandingan yang dimainkan di Thammasat Stadium Senin 16 Januari 2023 , Theeraton Bunmathan berhasil melesakkan sebiji gol ke gawang Timnas Vietnam yang dikawal Van Lam Dang .

Terjadi di babak pertama, gol Theeraton Bunmathan di menit ke 25 itu sukses membawa Timnas Thailand juara Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 edisi kali ini !

Kiprah Theeraton Bunmathan dalam Pertandingan ini membuat pemain bertahan berusia 32 tahun itu didapuk sebagai penampil terbaik .

Alias Man of The Match !

"#THAvVIE MAN OF THE MATCH

Theerathon Bunmathan

Took the tournament by storm, made a massive impact in the 2nd leg of the final with a goal

#AFFMitsubishiElectricCup2022 | #BeTheGameChanger,"

Demikian keterangan di laman Twitter AFF Mitsubishi Electric Cup .

Yang menampilkan profil Theerathon Bunmathan sebagai Pemain terbaik .

Alias Man of The Match dari Pertandingan Leg 2 Final Piala AFF 2022 .

Antara Thailand Vs Vietnam yang dilangsungkan di Thammasat Stadium , Senin 16 Januari 2023 tersebut .

Theerathon Bunmathan sendiri terbilang satu di antara Pemain senior di Squad Timnas Thailand yang cukup sukses di dunia sepak bola .