Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Halaman 106 - 107 Chapter 5 Graffiti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pembahasan soal dan kunci jawaban Kelas 10 SMA / MA / SMK pelajaran Bahasa Inggris Chapter 5 Graffiti Task 1 B Listen and Match halaman 106 - 107 pada kurikulum merdeka belajar.

Diketahui ada 6 Chapter (Bagian) pada buku pelajaran Bahasa Inggris Kelas 10 SMA kurikulum merdeka diantaranya Semester 1 (Theme: Sports), Chapter 1 Great Athletes, Chapter 2 Sports Events, Chapter 3 Sports and Health, Chapter 4 Healthy Foods.

Kemudian untuk Semester 2 ( Theme: Art ) Chapter 5 Graffiti dan Chapter 6 Fractured Stories.

Soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh siswa untuk panduan dan referensi belajar dirumah

Cek kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Chapter 5 Graffiti halaman 106 - 107 Chapter 5 Grafity Task 1 B Listen and Match dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Halaman 106 - 107

Write the name of the picture that the teacher will say.

1. One’s name as written by oneself

(satu nama yang dituliskan oleh satu orang saja)

Signature yang artinya adalah tanda tangan.

Jawaban; tepat karena merupakan identitas yang hanya dimiliki 1 orang saja.

2. A writer’s signature with spray paint or marker.

( Tanda tangan penulis yang dituliskan menggunakan cat semprot atau marker)

Jawaban: Tag.