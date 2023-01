Soal dan Kunci Jawaban PAI dan BP Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Halaman 170 - 173 Penilaian Bab 6

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini adalah ulasan soal dan kunci jawaban kelas 10 SMA / MA / SMK pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI dan BP) Penilaian Pengetahuan bab 6 Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia halaman 170 - 173pada buku kurikulum merdeka belajar.

Ada 10 Bab di dalam buku pelajaran PAI dan BP kelas 10 SMA kurikulum merdeka yakni Semester 1 terdiri dari Bab 1 Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja, Bab 2 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dan dengan Syu’abul (Cabang) Iman, Bab 3 Menjalani Hidup Penuh Manfaat dengan Menghindari Berfoyafoya, Riya’, Sum’ah, Takabbur, dan Hasad, Bab 4 Asuransi, Bank, Koperasi Syariah untuk Perekonomian Umat dan Bisnis yang Maslahah, Bab 5 Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia.

Kemudian semester 2 Bab 6 Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia, Bab 7 Hakikat Mencintai Allah Swt., Khauf, Raja’, dan Tawakkal Kepada-Nya

Hakikat Mencintai Allah Swt, Bab 8 Menghindari Akhlak Madzmumah dan Membiasakan Akhlak Mahmudah Agar Hidup Nyaman dan Berkah, Bab 9 Menerapkan al-Kulliyatu al-Khamsah dalam Kehidupan Sehari-hari, Bab 10 Peran Tokoh Ulama dalam Penyebaran Islam di Indonesia (Metode Dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa).

Adapun untuk soal dan kunci jawaban 10 SMA meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban PAI dan BP kelas 10 SMA Bab 6 Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia halaman 170 - 173 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

1) Perhatikan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ..... ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah ….

A. مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

B. مئة حبة

C. مائة سنين

D. مائة عام

E. مائة الف

Jawaban: A

2) Perhatikan Q.S. al-Isra’/17:32 berikut ini!

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلً

Pada lafal yang bergaris bawah, secara berurutan, hukum bacaannya adalah ….

A. Alif lam qamariyah, mad thabi’i, mad ‘iwad

B. Alif lam syamsiyah, mad thabi’i, mad ‘iwad

C. Alif lam qamariyah, mad asli, mad ‘aridl lii sukun

D. Alif lam syamsiyah, mad jaiz munfasil, mad ‘iwad

E. Alif lam qamariyah, mad thabi’i, mad ‘aridl lii sukun

Jawaban: B

3) Perhatikan tabel potongan ayat dan arti dari Q.S. al-Isra’/17: 32 berikut ini!

Secara berurutan, pasangan lafal dan arti yang tepat dari tabel tersebut adalah ….

A. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

B. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a

C. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b

D. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a

E. 1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – c

Jawaban: D.

4) Perhatikan penggalan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ