Sukep Kamil Onte Jadi Ketua Penyelenggara Cap Go Meh Kubu Raya, Serangkaian Perlombaan Digelar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Cap Go Meh adalah termasuk rangkaian perayaan Hari Raya Imlek. Cap Go Meh dirayakan beberapa hari setelah perayaan tahun baru Imlek.

Imlek 2023 jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 yang menandai awal tahun baru Imlek. Sehingga tanggal ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek 2023 atau Cap Go Meh 2023 adalah jatuh pada tanggal 5 Februari 2023, yang bertepatan pada hari Minggu.

Berbeda dengan tahun sebelumnya untuk perayaan Cap Go Meh ditiadakan karena masih tingginya kasus covid-19 dan harus mengikuti surat edaran dari pemerintah. Tahun ini perayaan Cap Go Meh diperbolehkan kembali.

Seperti hal nya untuk perayaan Cap Go Meh di Kalbar yang biasanya di pusatkan di Singkawang. Namun beberapa daerah juga ikut merayakan seperti di Kota Pontianak dan juga Kubu Raya.

Tahun ini perayaan Cap Go Meh di Kubu Raya salah satunya akan digelar acara rangkaian menuju Cap Go Meh, dengan mengangkat Cap Go Meh Kubu Raya Mendunia.

Acara ini merupakan kolaborasi antara Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dengan Selebragram atau Mc Kondang di Pontianak yakni Kamil Onte yang tentunya akan dimeriahkan dengan berbagai acara.

Kamil Onte sendiri dipercayai sebagai ketua penyelenggara pada perayaan Cap Go Meh di Kabupaten Kubu Raya tahun ini.

“Alhamdulillah untuk perayaan Cap Go Meh di Kubu Raya saya dipercayai oleh Pak Bupati sebagai Ketua Penyelenggaranya. Tentu ini menjadi momen yang luar biasa, dan akan kita maksimalkan hasilnya,” ujar Kamil, Jumat 13 Januari 2023..

Kamil juga menyampaikan berbagai lomba juga akan digelar mulai dari lomba melukis Naga, lomba menggambar naga, dan lainnya, serta akan ada kejutan dimalam puncak acara dengan berbagai hiburan, dan juga musik.

“Nanti tentunya akan ada kolaborasi saya dengan Pak Bupati Kubu Raya. Diharapkan lewat acara ini kita bisa melakukan promosi melalui adat budaya yang ada,” ujarnya.

Dikatakannya dengan acara seperti ini juga untuk melestarikan budaya yang ada, serta mempererat silaturahmi diantara keberagaman yang ada ditengah masyarakat. (*)

