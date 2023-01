Promo Makanan 12 Januari 2023, Ada Geprek Bensu Chatime Dunkin Donuts JCO Domino Pizza Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bermacam pilihan promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Kamis 12 Januari 2023.

Saat ini ada promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Geprek Bensu, promo makanan dominos pizza promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Dapatkan beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 12 Januari 2023:

Domino's Pizza

YUM to the MY 'SUPER MEATTY BOLOGNESE' Pizza.

Sensasi saus daging bercampur saus keju premium, Mozarella & topping lain diatas Pizza beneran ga ketebak tapi ternyata Uenakkkk Polll.

Medium Pizza mulai 85rb-an/pizza atau SAVE 36 persen with 'PAPI DUO+' 2 Med. Pizza HANYA 57rb-an/pizza #call 1500366 #orderonline dominos.co.id.

Dunkin Donuts

Selusin Donut DUNKIN’ siap diantar ke alamat kamu.

Langsung aja tulis di note untuk driver Grab/Gofood pilihan Donutnya dan nikmati promo spesial ini (berlaku dari 12 Jan - 15 Jan)

Geprek Bensu

Promo Kamis Funtastis buat kamu makan makin Ekonomis.. Makan enak di Geprek Bensu aja.

.

1 Paket Geprek Bensu + 1 Paket Geprek Bensu Sambal Matah, mulai dari 32 ribuan aja loh.

Funtastis banget Promonya Geprek Bensu. Bisa bikin kamu kenyang mantap seharian.