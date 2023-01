Live Score Timnas Indonesia vs Vietnam Hari Ini Update Hasil Leg Kedua Semifinal AFF Cup 2022

Para pemain Timnas Indonesia saat latihan di Stadion Nasional My Dinh Vietnam dalam rangka persiapan menghadapi Vietnam hari ini Senin 9 Januari 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update skor hingga hasil pertandingan antara Vietnam kontra Indonesia di Semifinal Piala AFF 2022 hari ini Senin 9 Januari 2023.

Laga Timnas Indonesia vs Vietnam berlangsung di Stadion Nasional My Dinh kick off pukul 19.30 WIB live malam ini.

Skor dan hasil pertandingan bisa dipantau poda link di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai.

Vietnam dan Indonesia akan bertemu untuk kedua kalinya dalam empat hari pada hari Senin ketika mereka berhadapan di leg kedua semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dengan memperebutkan tiket final pada 13 dan 16 Januari mendatang.

• Jam Tayang Timnas Indonesia vs Vietnam Live RCTI Hari Ini Penentuan Lolos Final AFF Cup 2022

Hasil imbang tanpa gol pada leg pertama di Jakarta pada hari Jumat membuat pertandingan semakin seimbang .

Vietnam akan mengincar kemenangan yang akan membawa mereka kembali ke final untuk keempat kalinya.

Golden Star Warriors belum kebobolan, setelah membuat lima clean sheet berturut-turut dan, sementara gol tandang dihitung jika skor imbang.

“Pertandingan besok sangat penting bagi saya karena kontrak saya berakhir setelah turnamen ini, jadi jika kami kalah, itu akan segera berakhir.

Jika kami menang, saya akan memiliki dua pertandingan lagi dengan tim.

Kami sedang mempersiapkan yang terbaik dan akan mencoba untuk menang.," kata Park Hang-seo di lansir dari laman AFF Mitsubishi Cup

• Ketua Harian PSSI Pontianak : Timnas Indonesia Harus Cetak Gol di Kandang Vietnam

Menghadapi sesama juru taktik Korea Shin Tae-yong, sementara itu, Park tidak berminat untuk berbasa-basi ketika diberitahu lawan mainnya merasa Indonesia setara dengan juara dua kali itu.

“Saya pikir dia harus membuktikannya dengan hasil.

Saya biasanya tidak menilai tim lain, saya lebih suka membuktikan tim saya dengan hasil.

Saya pikir Indonesia semakin baik.