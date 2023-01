Jadwal Kikc Off Indonesia Vs Vietnam Leg 2 Semifinal Piala AFF 2022 Shin Tae-yong Optimis Menang

Marc Klok saat membela Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2022 beberapa waktu lalu. Berikut update Jadwal Kick Off Indonesia vs Vietnam di laga Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 Senin 9 Januari 2023 malam ini . Cek link streaming nonton Siaran Langsung Timnas malam ini selengkapnya di artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update Berita Timnas Indonesia terbaru jelang Jadwal Kick Off Indonesia Vs Vietnam .

Dari laga Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 .

Yang akan digelar pada Senin 9 Januari 2023 malam nanti.

Pada Pertandingan Leg 2 kali ini, Squad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke markas Vietnam , My Dinh Stadium .

Dan memulai laga kontra The Golden Star Warriors - julukan Timnas Vietnam - asuhan Park Hang-seo itu mulai pukul 19.30 WIB nanti .

Pertandingan Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 Mitsubishi Electric Cup itu sendiri juga akan disiarkan secara Siaran Langsung di kanal tv RCTI .

Serta di RCTI Plus bagi Anda yang hendak menonton laga Jadwal Kick Off Indonesia Vs Vietnam Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 ini lewat siaran streaming di Hp masing-masing .

Jelang duel dimulai, Pelatih Timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong mengaku optimis Squad Garuda asuhannya akan membungkam Park Hang-seo dan Vietnam !

"Kami datang untuk menang!," ujar Shin Tae-yong ringkas dalam sesi Press Conference jelang duel Live Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia vs Vietnam di My Dinh Stadium tersebut, dirangkum dari laman PSSI .

Terdapat sejumlah alasan yang membaut juru taktik asal Kerea Selatan itu bisa membungkam Timnas Vietnam dan kolega senegaranya sang Pelatih The Golden Star Warriors tersebut.

Satu di antaranya yakni kesiapan dan mental pemain Timnas Indonesia yang menurutnya sudah siap tempur !

"Pastinya besok akan menjadi laga yang menarik dan kami akan kerja keras, fokus dan disiplin,"

"Para pemain dalam kondisi terbaik, serta percaya diri dan siap untuk melawan Vietnam,"

"Semoga besok kami meraih hasil terbaik," lanjut Shin Tae-yong .