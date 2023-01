Live Hasil Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia, Sabuk WBA Milik Tank Diperebutkan

Gervonta Davis memasuki ring melawan Rolando Romero dalam pertarungan mereka untuk memperebutkan gelar ringan Dunia WBA milik Davis di Barclays Center pada 28 Mei 2022 di Brooklyn, New York. Tank dijadwaln bentrok dengan Garcia pada Minggu 8 Januari 2023, Cek Link Live Hasil dalam artikel ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia melalui angka atau poin ronde per ronde melalui link yang tersedia diakhir artikel.

Link live hasil ini jadi satu diantara alternatif untuk menyaksikan jalannya pertandingan walaupun tak menonton langsung.

Pasalnya Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia hanya dapat disaksikan melalui Tv Online Show Time Boxing.

Untuk menyaksikan di Tv Online Show Time Boxing tersebut, para pecinta Tinju Dunia mesti berlangganan dengan biaya yang tidak mudah.

Setidaknya untuk menonton di Show Time Boxing harus merogoh kocek sekitar $ 74,99 untuk bayar-per-tayang.

Jika dikalkulasikan dengan mata rupiah sekarang maka sekitar Rp. 1,1 juta.

Baca juga: Pukulan KO Tinju Dunia Gervonta Davis Tak Paripurna! Duo Meksiko Coreng Rekor Apik Tank

Sabuk WBA milik Tank julukan Gervonta Davis dipertaruhkan pada Tinju Dunia ini.

Sebelum menuju laga utama tersebut, akan tersaji pula duel-duel main card.

Diantaranya adalah Jaron Ennis menghadapi Karen Chukhadzhian untuk gelar Kelas Welter IBF Interim.

Kemudian penantang kelas welter tak terkalahkan Rashidi Ellis menghadapi Roiman Villa yang tangguh.

Termasuk diantaranya sang mantan pemegang sabuk WBO, Demetrius Andrade akan melakukan pertandingan kelas menengah super 10 ronde melawan Demond Nicholson.

Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia sendiri diprediksi akan mulai pada pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Agenda Tinju Dunia Hector Luis Garcia Usai Hadapi Gervonta Davis: Balaskan Dendam Javier Fortuna!

Baca juga: Jumlah Uang yang Dibawa Gervonta Davis dan Hector Luis Garcia Usai Tinju Dunia, Selisihnya 2 Digit!

Gervonta Davis dan Hector Luis Garcia Kolase (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Link live hasil atau Live Score Tinju Dunia Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia, KLIK DISINI

Tale of The Tape Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia