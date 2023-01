Agenda Tinju Dunia Hector Luis Garcia Usai Hadapi Gervonta Davis: Balaskan Dendam Javier Fortuna!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hector Luis Garcia dijadwalkan bentrok dengan Gervonta Davis pada Sabtu 7 Januari 2023 di Washingtong DC, Amerika Serikat.

Pada Tinju Dunia yang diagendakan selama 12 ronde itu, sabuk juara WBA Tank julukan Gervonta Davis dipertaruhkan.

Hector Luis Garcia yang berasal dari Republik Dominika pun telah menyusun agenda Tinju Dunia apapun hasil menghadapi Gervonta Davis.

Walaupun ia sendiri yakin bisa memberi kejutan setelah sebelumnya mengalahkan Chris Colbert yang saat itu tidak terkalahkan.

Tak sampai disitu, pada bulan Februari Hector Luis Garcia juga meraih kemenangan pada Agustus atas Roger Gutierrez untuk merebut gelar kelas bulu super WBA.

“Orang-orang telah menghapus saya sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang baru,” kata Hector Luis Garcia.

“Davis sangat berbakat. Dia petarung yang sangat bagus tapi skill demi skill saya sama baiknya atau lebih baik darinya di setiap kategori,” optimistis petinju Dominika itu.

Adapun nama selanjutnya yang ingin dihadapi Hector Luis Garcia adalah Ryan Garcia yang juga musuh dari Gervonta Davis.

“Ryan Garcia berikutnya. Setelah saya merawat Tank, saya akan membalas dendam untuk rekan senegara saya Javier Fortuna (yang dihentikan oleh Ryan Garcia pada bulan Juli).

Dia sudah selesai ketika Ryan memukulinya. Saya akan membuatnya membayar pelecehan lansia, ” kata Hector Luis Garcia.

Menurut petinju berusia 31 tahun itu, Ryan Garcia terlalu banyak bicara.

“Saya akan memberinya pelajaran tentang tinju Dominika. Ryan Garcia lebih banyak bicara daripada tinju.

Jika dia menghabiskan separuh waktunya di gym daripada berbicara, dia akan menjadi Floyd Mayweather Jr, Muhammad Ali, dan Roberto Duran yang digabungkan menjadi satu.” tambahnya.

Kolase potongan video Ryan Garcia vs Javier Fortuna. Ryan Garcia berhasil menang dironde keenam (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / DAZN)

