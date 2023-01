Berkunjung ke Rumah Sarah Menzel di Swiss, Ashanty Beri Hantaran Restui Hubungan Azriel Hermansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kini diketahui keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty tengah berkunjung ke rumah pacar Azriel Hermansyah di Swiss.

Kabar itu juga sempat membuat publik bertanya, apakah Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel sudah bertunangan.

Anang Hermansyah dan Ashanty beri seserahan untuk keluarga Sarah Menzel dapat dilihat dalam YouTube A6 milik keluarga Ashanty.

Hubungan putranya kian serius, Anang Hermansyah dan Ashanty tampak memberikan seserahan ke keluarga Sarah Menzel.

Memang sudah selama dua tahun belakangan putera Krisdayanti itu menjalin hubungan dengan seorang wanita berdarah Bali dan Jerman.

Layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara, Sarah dan Azriel kerap memamerkan momen romantis mereka lewat media sosial masing - masing.

Keseriusan hubungan keduanya semakin terlihat setelah keluarga Azriel dan Sarah tampak kian semakin dekat.

Dilansir dari Banjarmasin Post, seperti baru - baru ini, Ashanty dan Anang Hermansyah langsung pergi ke Jerman menemui ayah Sarah Menzel.

Bukan hanya sang calon besan, Ashanty dan Anang juga menemui keluarga Sarah Menzel yang lain seperti om dan neneknya.

Kedekatan kedua keluarga itu kian terjalin setelah Anang dan Ashanty tinggal di rumah keluarga Sarah Menzel selama liburan di Eropa.

Bahkan sebelum kembali ke Indonesia, dilansir melalui unggahan di kanal youtube The Hermansyah A6, Jumat 6 Januari 2023 Anang dan Ashanty sempat memberikan seserahan.

"Mom ini I have a gift for you, thank you for stay," ucap Ashanty.

Terlihat isteri Anang itu menyerahkan dua goodie bag dari brand ternama untuk ayah dan ibu Sarah Menzel.

"Kita belum kasih apa - apa," sahut ibu Sarah.