Asnawi Mangkualam Man of The Match Pertandingan Indonesia vs Vietnam Semifinal Piala AFF 2022 Leg 1

Bek sayap Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam diganjar gelar Man of The Match Pertandingan Indonesia vs Vietnam Semifinal Piala AFF 2022 Leg 1 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno , Jumat 6 Januari 2023 .