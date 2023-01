Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama, Ramadhan 2023 Berapa Lama Lagi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tahun 2022 baru saja berlalu dan hari ini kita sudah memasuki tahun Kalender 2023.

Datangnya Kalender 2023 mungkin membuat sebagian besar Umat Muslim bertanya-tanya, Ramadhan 2023 berapa hari lagi?

Bulan Ramadhan pada Kalender 2023 kali ini menyonsong Idul Fitri 1444 Hijriah.

Sebagaimana aturanya penetapan Ramadhan memang harus dilakukan dengan melihat hilal, tapi kita dapat memprakirakannya dengan cara menghitung atau bahkan melihat ketentuan hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Lantas, Kapan Ramadhan pada Kalender 2023 dan Libur Lebaran?

Mengacu pada SKB 3 Menteri No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022 yang telah ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB, ditetapkan bahwa ada sebanyak 22 hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sepanjang tahun Kalender 2023; 15 di antaranya adalah libur nasional dan 7 hari sisanya adalah cuti nasional.

Untuk libur lebaran atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu dan Minggu tanggal 22 hingga 23 April Kalender 2023.

Apabila kita berpuasa selama 29 hari dan menghitung mundur dari hari Idul Fitri, maka dapat disimpulkan bahwa umat Islam di Indonesia memasuki bulan puasa pada 22 Maret Kalender 2023 malam.

Jadi, pada 22 Maret Kalender 2023, kita sudah bisa mulai melaksanakan ibadah shalat tarawih dan melakukan puasa Ramadhan keesokan harinya pada 23 Maret Kalender 2023.

Namun, hal ini hanya sekadar prediksi. Kapan kita puasa Ramadhan Kalender 2023 akan lebih diketahui tepatnya setelah melihat hilal.

Kendati demikian, semoga penjelasan tersebut bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Ramadhan Kalender 2023 berapa hari lagi yang membuat banyak orang penasaran.

Daftar Cuti Bersama Tahun Kalender 2023 Menurut SKB Menteri Cuti Bersama pada hari raya Idul Fitri menurut SKB 3 Menteri adalah sebanyak empat hari.

Untuk lebih lengkap berikut ini rinciannya:

