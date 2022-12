Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris Untuk Teman, Kelurga dan Di Unggah Ke Media Sosial!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menjelang pergantian tahun inilah deretan ucapan selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris untuk keluarga atau teman sekaligus yang cocok dunggah ke media sosial.

Jika masih bingung mau mengucapkan dengan kalimat ucapan selamat dalam bahasa Inggris semoga apa yang disajikan ini dijadikan inspirasi.

Kami menyediakan masing-masing 5 ucapan selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris yang dsertai dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia.

Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris biasanya banyak dicari oleh masyarakat khususnya pengguna media sosial.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 untuk Keluarga

1. Happy New Year 2023, my sister! I know this past year has had its fair share of ups and downs - but good or bad, these experiences have shaped who we are today and who we will be in the future.

(Selamat Tahun Baru 2023, adikku! Aku tahu tahun ini kamu mengalami pasang surut kehidupan, tetapi baik atau buruk, pengalaman ini telah membentuk siapa kita hari ini dan siapa kita di masa depan)

2. New Year is the reason to thank you for everything and wish you a year full of happiness and prosperity. Happy New Year, my dearest one!

(Tahun baru adalah alasan untuk berterima kasih atas segalanya, dan semoga tahun depan kamu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan. Selamat tahun baru, sayangku!)

3. Happy New Year 2023, mom and dad. Wish you are always healthy, happy, and always love each other. Thank you for always being by my side through the good and bad times this year.

(Selamat Tahun Baru 2023, ibu dan ayah. Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan selalu mencintai satu sama lain. Terima kasih karena selalu ada di sampingku di saat suka maupun duka di tahun ini).

4. Happy New Year, my brother! Wish you more succes and full of joy.

(Selamat Tahun Baru, adikku! Semoga kamu tambah sukses dan penuh dengan keceriaan).

5. I'm so sorry for my mistake this year. I'm so lucky to have you as my family. You always cheer me up when I'm down. Wish we can always be together for next year and forever.