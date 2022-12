Kumpulan Gambar Ucapan Tahun Baru 2023 Lengkap Link Twibbon Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam hitungan jam warga dunia akan menandai pergantian tahun dalam kalender Masehi yakni tahun 2022 menuju 2023.

Sebagian warga akan merayakan dengan berbagai macam kegiatan.

Biasanya di tandai dengan kumpul-kumpul keluaraga dengan menikmati berbagai menu makananan hingga menyalakan kembang api.

Untuk menambah semarak beberapa di antaranya berbagi ucapan selamat melalui pesan dan gambar dan dibagikan ke akun media sosial masing-masing.

Berikut kumpulan ucapan lengkap gambar link twibbon gratis.

Ucapan Tahun Baru 2023

Dilansir dari Kompas.com, berikut kumpulan ucapan tahun baru 2023 dalam bahasa Inggris dan artinya:

1. Wishing you a year filled with the blessings of God. Happy New Year 2023! (Semoga Anda menjadi tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Selamat Tahun Baru 2023!)

2. Wish you get all the success this year. Hope that joy and success follow you in every sector of life. Happy New Year 2023! (Semoga Anda mendapatkan semua kesuksesan tahun ini. Semoga sukacita dan kesuksesan mengikuti Anda di setiap sektor kehidupan. Selamat Tahun Baru 2023!)

3. Cheers to health, happiness, and prosperity in 2023! (Salam sehat, bahagia, dan sejahtera pada 2023! May the new year bring you peace, joy, and happiness. Semoga tahun baru memberi Anda kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan).

4. May the new year bless you with health, wealth, and happiness. (Semoga tahun baru memberkati Anda dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan).

5. The best thing I did this year was fall in love with you. Cheers to making more memories together in 2023! (Hal terbaik yang aku lakukan tahun ini adalah jatuh cinta padamu. Semangat untuk membuat lebih banyak kenangan bersama pada 2023!)

6. The new year brings in new opportunities, but I am forever grateful that all those changes will include having you by my side. (Tahun baru membawa peluang baru, tetapi saya selamanya bersyukur bahwa semua perubahan itu termasuk memilikimu di sisiku).

7. In an extraordinary year, I’ve been grateful for your extraordinary friendship…. thank you. And cheers to new beginnings! (Pada tahun yang luar biasa, saya bersyukur atas persahabatan Anda yang luar biasa…. Terima kasih. Dan bersorak untuk awal yang baru!)