Quotes dan Kata-kata Bijak Tahun Baru 2023, Kutipan Tahun Baru Inspiratif Bahasa Inggris Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak deretan kata-kata bijak dan inspiratif menyambut tahun baru 2023 yang bisa menjadi pilihan.

Tahun 2022 akan segera berlalu digantikan tahun 2023 pada hari Minggu 1 Januari 2023.

Yuk manfaatkan salah satu pesan Tahun Baru yang inspiratif untuk tahun 2022 ini untuk menanamkan sedikit harapan di hati orang yang Anda cintai dan membuat mereka tersenyum.

Harapan Tahun Baru belum lengkap tanpa harapan untuk Tahun Baru yang akan datang.

Di bawah ini adalah harapan, kutipan, dan pesan terbaik yang dapat kamu kirimkan kepada orang yang kamu cintai.

Cek selengkapnya kata-kata bijak dan inspiratif tahun baru 2023 yang bisa kamu bagikan kepada keluarga, sahabat, teman hingga kolega dilansir dari knowinsiders.com dan parade.com:

Deretan Quotes dan Kutipan Tahun Baru

1. “And now we welcome the new year. Full of things that have never been.” Rainer Maria Rilke

“Dan sekarang kami menyambut tahun baru. Penuh dengan hal-hal yang belum pernah ada. ” Rainer Maria Rilke

2. “Your present circumstances don’t determine where you can go. They merely determine where you start.” —Nido Qubein

“Keadaan Anda saat ini tidak menentukan ke mana Anda bisa pergi. Mereka hanya menentukan di mana Anda memulai. " —Nido Qubein

3. “It is never too late to be what you might have been.” —George Eliot

“Tidak ada kata terlambat untuk menjadi diri Anda yang seharusnya.” —George Eliot

4. “Life is about change, sometimes it’s painful, sometimes it’s beautiful, but most of the time it’s both.” —Kristin Kreuk14. “Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on, with all the wisdom that experience can instill in us.” —Hal Borland