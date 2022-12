Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dan Kata-kata Romantis untuk Pasangan hingga Pacar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan ucapan selamat tahun baru 2023 yang cocok kamu kirim untuk sahabat hingga pasangan atau pacar kamu.

Tahun baru 2022 akan segera kita jelang bersama mulai Minggu 1 Januari 2023.

Ucapan selamat tahun baru 2023 pas banget untuk kamu yang ingin memiliki harapan kebahagiaan bersama sahabat pasangan di tahun mendatang.

Tentu saja harapan ini sekaligus merefleksikan hubungan kamu di masa tahun 2023 yang akan dijalani bersama.

Yuk kirim ucapanmu untuk orang-orang tersayang kamu terutama untuk pasangan suami istri atau atau pacar.

Inilah deretan sejumlah ucapan selamat tahun baru 2023 untuk pasangan baik suami atau istri hingga pacar baik berbahasa inggris dan Indonesia yang dilansir dari knowinsiders.com:

1. I promise to be with you every single in the coming year. I love you so much. Happy new year!

- Aku berjanji akan selalu bersamamu di tahun mendatang. Aku sangat mencintaimu. Selamat Tahun Baru!

2. Thank you for making every single year special for me. Wishing you a new year filled with surprises!

- Terima kasih telah membuat setiap tahun spesial untukku. Semoga tahun baru Anda penuh dengan kejutan!

3. Cheers to another year we have spent together, cheers to another year we will spend together. Happy New Year!

- Cheers untuk tahun lain yang kita habiskan bersama, sorakan untuk tahun lain yang akan kita habiskan bersama. Selamat Tahun Baru!

4. I love you more today than I did in the years gone by, but not as much as I will in the years ahead. Happy New Year 2021!

- Aku mencintaimu hari ini lebih dari yang aku lakukan di tahun-tahun yang lalu, tapi tidak sebanyak yang aku akan lakukan di tahun-tahun mendatang. Selamat Tahun Baru 2023!