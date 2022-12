Deretan Kata-kata Motivasi Tahun Baru 2023, Bisa untuk Update di Sosial Media

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam dan deretan kata-kata Motivasi Tahun Baru 2023 yang bisa menjadi pilihan untuk dikirim maupun update di sosial media baik whatsapp, instagram, twitter maupun facebook.

Yuk sambut tahun baru 2023 dengan semangat baru.

Selalu ada kesempatan yang menarik untuk awal yang baru dan awal yang baru.

Beragam resolusi tahun baru yang direncanakan untuk dibuat untuk tahun 2023.

Berikut ini adalah deretan kutipan Tahun Baru terbaik 2023 untuk membantu Anda merayakan awal tahun baru yang bahagia dilansir dari knowinsiders.com dan parade.com:

1. “The beginning is the most important part of the work.” –Plato

"Awal adalah bagian terpenting dari pekerjaan." –Plato

2. “Change can be scary, but you know what’s scarier? Allowing fear to stop you from growing, evolving, and progressing.” —Mandy Hale

“Perubahan bisa jadi menakutkan, tapi tahukah Anda apa yang lebih menakutkan? Membiarkan rasa takut menghentikan Anda dari tumbuh, berkembang, dan maju. ” —Mandy Hale

3.“What a wonderful thought it is that some of the best days of our lives haven’t even happened yet.” —Anne Frank

"Sungguh menakjubkan bahwa beberapa hari terbaik dalam hidup kita bahkan belum terjadi." —Anne Frank

4. “Each year’s regrets are envelopes in which messages of hope are found for the New Year.” —John R. Dallas Jr.

"Penyesalan setiap tahun adalah amplop di mana pesan harapan ditemukan untuk Tahun Baru." —John R. Dallas Jr.

5. “Good resolutions are simply checks that men draw on a bank where they have no account.” —Oscar Wilde