TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris dan artinya bisa menjadi pilihan merayakan Tahun Baru.

Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional saat ini.

Bahasa ini lazim diucapkan terutama masyarakat Indonesia.

Terutama dalam perayaan tertentu seperti Tahun Baru.

• Apa itu Resolusi Tahun Baru? Sejarah Resolusi Berkaitan dengan Umat Yahudi dan Katolik

Kamu bisa membagikan Ucapan Tahun Baru kepada sahabat maupun keluarga.

Bisa juga dijadikan status media sosial di WhatsApp, Instagram, Twitter maupun Facebook.

Kamu yang ingin menyampaikan selamat bisa memilih kumpulan Ucapan yang tersedia dalam artikel ini.

Berikut Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris dan artinya yang dirangkum tribunpontianak.co.id dari beragam sumber.

1. Happy New Year! In this New Year, let’s make a promise to be a better human being, a better family person, and most importantly a better citizen for our country.

Artinya: Selamat tahun baru! Di tahun yang baru ini, mari membuat janji untuk menjadi orang yang lebih baik, anggota keluarga yang lebih baik, dan yang terpenting masyarakat yang lebih baik untuk bangsa kita.

2. May all the passing seconds, minutes, hours, days, weeks, and months of this New Year will bring you immense joy and luck! Happy New Year.

Artinya: Semoga semua detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan di tahun baru ini akan membawamu kebahagiaan dan keberuntungan berlimpah! Selamat tahun baru!

3. Hope that all your pain and troubles last only as long as your New Year resolutions. Happy New Year!

Artinya: Semoga semua kesedihan dan masalah Anda hanya bertahan sepanjang resolusi tahun baru Anda. Selamat tahun baru!