Promo Makanan di Restoran 27 Desember 2022, Nikmati McD Hokben Pizza Hut Burger King KFC Solaria A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek berbagai promo - promo makanan di restoran cepat saji yang bisa menjadi pilihan weekend hari ini Selasa 27 Desember 2022.

Simak beragam pilihan makanan mulai diantara promo makanan di restoran terdapat mulai dari promo makanan KFC, promo makanan Solaria, promo makanan McDonalds, promo makanan Burger King, promo makanan Pizza Hut, promo makanan A&W, promo makanan Hokben, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Jangan lewatkan beragam pilihan varian promo makanan dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau.

Inilah selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 27 Desember 2022 :

Pizza Hut

Liatin terus deh fotonya, abis itu langsung cobain #MeatMax Pizza dengan pesan online via website /aplikasi Pizza Hut Indonesia.

McD

Chicken Muffin with Egg, paduan daging ayam yang renyah, saus mayonais, telur, dan juga keju yang lembut dalam setangkup Chicken Muffin with Egg, menjadikan sarapan nikmat untuk memulai hari.

KFC

Hadiah Natal terbaik adalah berbagi kebahagiaan ke orang lain. Setuju?⁠

⁠

Liburan kali ini, bahagiain orang tercinta dengan beliin Crazy Deal! Kalau LDR, kamu bisa pakai KFCku App untuk pesan antar dari KFC yang terdekat ke rumah mereka.⁠

⁠

Dengan KFC si jagonya love language, jarak bukan halangan untuk menciptakan golden moment.

Syarat dan Ketentuan:

- Promo Crazy Deal berlaku hanya di setiap hari Kamis.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi ojek online.

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, OR, atau Mix (Crispy + OR).

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.

- Harga aplikasi ojek online dapat berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.

Hokben

Cuaca memang sedang tidak menentu, namun Hoka Ramen tentu selalu ada buat kamu!!!

Hayoo pasti sudah terbayang-bayang sama lezat & hangatnya Hoka Ramen kan?

Jangan gagal fokus ya liat gambarnya… langsung temuin yuk ke HokBen terdekat atau bisa order via online juga lho…

Kamu tim yang mana ni? Tori Paitan atau Hokkaido Miso?

Solaria

Niatnya liburan mau healing tapi cuaca malah gak bersahabat?

.

Gak usah khawatir, karena #Solarians bisa buat kegiatan seru dirumah bareng keluarga juga loh

.

Apalagi dengan order New Family Pack bikin makan siang dirumah terasa lebih mevvah. Pilihan tepat saat momen kumpul bareng nih!

.

Yuk order sekarang di Solaria terdekat!

.

* Syarat & ketentuan berlaku.

* Berlaku hanya di aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood

* Periode s/d 31 Desember 2022