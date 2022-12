Soal-soal Ahli Gizi Tes Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan 2023 dan Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal tes seleksi PPPK jurusan Ahli Gizi.

Terdapat beberapa soal yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan tes seleksi PPPK.

Simak setiap pertanyaan yang ada kemudian berikan jawabanmu.

Sandingkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang telah disediakan.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan bahwa Anda semakin menguasai materi yang ada.

Perbanyak latihan soal untuk menambah wawasan sehingga Anda semakin siap untuk menghadapi ujian PPPK.

Selain latihan soal, perbanyak membaca materi terkait Ahli Gizi.

Soal Ukom Ahli Gizi:

1. Kasus gizi buruk/kurang yang muncul di suatu komunitas, pada dasarnya merupakan gambaran situasi yang tidak sebenarnya, karena masih banyak kejadian kejadian yang sama yang tidak terungkap kepermukaan. Kondisi ini merupakan sebuah fenomena yang yang akhirnya memunculkan sebuah theori, bahwa kondisi yang teridentifikasi jauh lebih besar dari kondisi sebetulnya.Contoh, data kejadian anak stunted yang terjadi di sebuah Puskesmas mencapai 18,9 persen, maka sesungguhnya kondisi real anak stunted di lokasi tersebut jauh lebih besar dari data tersebut, karena berbagai kesalahan dan pengumpulan data.

Apa theory yang dimaksudkan?

A. the iceberg theory of diseases

B. the natural history of diseases

C. the green theory of diseases

D. bloom theory of diseases