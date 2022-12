Promo Makanan di Restoran 22 Desember 2022, Ada KFC Pizza Hut Burger King Solaria McD Hokben A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek berbagai promo - promo makanan di restoran cepat saji yang bisa menjadi pilihan hari ini Kamis 22 Desember 2022.

Apalagi saat ini ada beragam pilihan varian promo makanan dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau.

Untuk promo makanan di restoran terdapat mulai dari promo makanan Solaria, promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, promo makanan Burger King, promo makanan KFC, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Hokben, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Simak selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 22 Desember 2022 :

promo makanan KFC

Hobimu dengerin musik? Si Jagonya Ayam punya JUTAAN MUSIK GRATIS untuk kamu download setiap hari!

Cuma dengan beli kombo Crazy Super Star, kamu akan dapat QR Code di struk pembelian. QR Code itu bisa kamu redeem untuk GRATIS berlangganan Trebel Music premium selama 30 hari.

Ayo beli Crazy Super Star dan dengarkan musik dari superstar favorit kamu sekarang!

*Tersedia di KFC nasional mulai dari 20 Desember 2022.

*Berlaku untuk pembelian melalui dine in, take away, drive thru, KFC Box, bandara.

*Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.

*QR Code pada struk pembelian produk KFC Indonesia selain Crazy Super Star cuma bisa di-redeem untuk berlangganan Trebel Music premium selama 3 hari.

promo makanan Pizza Hut

Cuma dengan 35 ribuan aja, kamu bisa dapetin menu paket 1 makanan + 1 minuman, dan bisa pilih Pizza, Pasta, atau menu Nasi favorit lhooo!