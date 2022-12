Promo Makanan di Restoran 21 Desember 2022, Menu Pizza Hut Burger King KFC Hokben Solaria McD A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk dapatkan berbagai promo - promo makanan di restoran cepat saji yang bisa menjadi pilihan hari ini Rabu 21 Desember 2022.

Dapatkan beragam pilihan varian promo makanan dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau.

Adapun promo makanan di restoran terdapat mulai dari promo makanan Burger King, promo makanan KFC, promo makanan Pizza Hut, promo makanan Solaria, promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, promo makanan Hokben, dan promo dan banyak promo makanan lainnya.

Cek selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 21 Desember 2022 :

promo makanan KFC

Circle kamu sering janjian nongki/reuni tapi ujung-ujungnya sebatas wacana di chat?⁠

Kalo iya, buruan jadiin ngumpul mumpung libur akhir tahun segera datang! Bilang aja ada Mega Combo yang isinya banyak jadi cocok untuk konsumsi pas spill cerita yang panjang.

Paket Mega Combo seharga Rp240.909* berisi:⁠

9 pcs Ayam Goreng Crispy/Original⁠

7 Nasi⁠

6 pcs Chicken Strips⁠

3 Kentang Goreng Reguler⁠

5 pcs Chocolate Pudding⁠

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Tersedia di restoran KFC nasional untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan delivery.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠

promo makanan Pizza Hut

Auto baper kalo pasangan nyatain perasaannya kayak gini! Apalagi pake Pizza Heart, pasti melting dehh

Ayo pesan #PizzaHeart untuk nyatain perasaan kamu via website/aplikasi Pizza Hut Indonesia.

promo makanan A&W

Sudah dipenghujung akhir tahun tapi belum punya Kalender baru? Dapatkan Kalender Eksklusif dari A&W sekarang juga aja.

Dengan memesan menu makanan favoritmu, kamu akan mendapatkan Kalender 2023 dari A&W loh! Sebuah Combo kebahagian diakhir tahun banget nih!

Yuk! Segera pesen menu favoritmu sekarang juga sebelum kehabisan.

promo makanan McD