Memberikan Cinta Pada Orang yang Salah, Tatjana Saphira Bucin Pada Suami Orang di Series

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Tatjana Saphira dikenal berbakat. Wanita cantik tersebut mengawali karirnya di dunia model.

Pertama kali ia tampil sebagai model video klip, yaitu dalam video klip Pendamping Hatimu, dari Bagus Band.

Tidak hanya berprestasi di dunia model, Tatjana Saphira juga kerap memainkan film layar lebar. Seperti pada tahun 2013, ia memainkan peran dalam film yang berjudul Crazy Love dan Get M4rried.

Karirnya kian menjulang setelah ia juga membintangi beberapa film layar lebar lainnya, seperti di antaranya Negeri Van Oranje, Stip & Pensil, Sweet 20, I Am Hope, Runaway, dan lain sebagainya.

Kali ini, Tatjana Saphira didapuk lagi menjadi seorang pelakor dalam series terbarunya yakni Mendua.

Mendua merupakan serial adaptasi Doctor Foster atau dalam serial Korea Selatan yakni The World of The Married.

Tatjana Saphira ini mendapatkan nominasi dalam kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia (Instagram)

"Menurut aku antagonis atau protagonis itu sebenernya jadi interpretasi penonton," ujar Tatjana Saphira saat ditemui dalamkonferensi pers serial Medua di Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Tatjana Saphira, karakternya dalam film ini sangat manis dan penuh kasih sayang kepada kekasih yang dicintainya. Namun sangat disayangkan, karakter Tatjana Saphira memberikan cintanya itu kepada orang yang salah.

"Karakter aku itu di sini sebenarnya sweet dan loving, nama juga sangat bucin, bisa banget orang enggak suka karena 'lu bucin sama suami orang gimana sih'," ungkap Tatjana.

Tatjana Saphira mengungkapkan alasannya menyukai naskah dari serial yang disutradarai Pritagita Arianegara ini.

"Yang aku suka dari serial ini adalah bahwa skripnya tidak mengotak-kotakan siapapun sebagai orang baik atau jahat," ujarnya.

Cara mendalami karakternya, Tatjana Saphira mengaku menonton serial aslinya yakni Doctor Foster.

Meski begitu, Tatjana memastikan Mendua tetap ada nuansa lokal agar lebih dekat dengan penonton.

"Aku juga bedah skrip, diskusi dengan Mbak Prita, kami enggak mau berpatok sama series sebelumnya, pengin ada cita rasa Indonesia," paparnya.