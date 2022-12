Jawaban Soal UAS TIK Kelas 12 SMA Semester 1 Tahun 2022, Latihan PAS Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini berisi ulasan soal UAS TIK kelas 12 SMA / SMK / MA beserta jawaban Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Soal dan kunci jawaban Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibahas dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini dapat dimanfaatkan mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dan Penilaian Akhir Semester ( PAS ).

Adapun Ujian Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) TIK kelas 12 SMA di laksanakan tiap akhir semester sebagai alat ukur pencapaian belajar peserta didik selama satu semester.

Referensi dapat dilihat pada materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran TIK untuk siswa 12 SMA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

1. Berikut merupakan prinsip dasar dari sebuah desain grafis, kecuali….

a. keseimbangan

b. ritme

c. tekanan

d. kesatuan

e. instuisi

2. Ciri utama dari grafis berbasis vektor adalah….

a. tidak resolutin dependent

b. resolution dependent

c. bertumpu pada pixel

d. bertumpu pada dot

e. pecah jika diperbesar

3. Untuk memberikan warna pada objek dapat dilakukan dengan cepat yaitu….

a. pada color Pallets klik kanan untuk garis luar objek dan klik kiri untuk untuk isi objek

b. pada color palette klik kanan untuk isi objek dan klik kiri untuk garis luar objek

c. pada toolbox aktifkan flyout fill tool

d. pada toolbox aktifkan flyout pattern fill

e. pada toolbox aktifkan flyout crop tool

4. Cyan, Magenta, Yellow, Black adalah warna dari….

a. CMYK

b. Grayscale

c. Black and White

d. Alpha Channel

e. RGB

5. Cara memunculkan garis grid pada tampilan layar kerja CorelDraw adalah….

a. Menu File -> Grid

b. Menu View -> Grid

c. Menu Text -> Fit Text to Path

d. Menu Arrange -> Convert to Curve

e. Menu File -> Line -> Grid

6. Gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat disebut…

a. grafis

b. objek

c. bitmap

d. vektor

e. shape

7. Roughen Brush berfungsi untuk



a. mengedit objek

b. menghapus objek

c. memotong objek

d. mencacah objek

e. menyimpangkan objek

8. Perintah yang dapat dilkaukan untuk membuat salinan objek agar posisi penempatannya tepat secara mateamtis adalah….

a. Arrange -> Transformation -> Position

b. Arrange -> Transformation -> Convert to Curve

c. Arrange -> Transformation -> Save as

d. Arrange -> Transformation -> Skew

e. Arrange -> Transformation -> Save