Jawaban Soal UAS TIK Kelas 11 SMA Semester Ganjil, Latihan PAS Tahun 2022 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk kita pelajari bersama pembahasan soal UAS TIK kelas 11 SMA / SMK / MA beserta jawaban Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Adapun soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai persiapan siswa diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Apalagi Ulangan Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kelas 11 SMA semester 1 di laksanakan tiap akhir semester sebagai alat ukur pencapaian belajar peserta didik selama satu semester.

Soal dan kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa.

Untuk materi terdapat pada pembelajaran Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Cek pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran TIK untuk siswa 11 SMA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber :

1. Mengirim atau menaruh data pada internet disebut….

a. upload

b. download

c. dial-up

d. donwlink

e. disconnect

2. Surat elektronik yang berisi pesan-pesan elektronik di internet sering disebut dengan….

a. E-mail

b. E-www

c. Web-mail

d. Pop mail

e. website

3. Kata submit dalam mendownload e-mail berarti….

a. kirim

b. izin

c. aturan

d. dafar

e. keluar

4. Mendaftarkan diri pada situs free e-mail dalam istilah internet dikenal dengan nama….

a. look up

b. log in

c. sign up

d. account up

e. log out

5. DNS adalah kepanjangan dari….

a. Domain None survey

b. Domain Nose Sort

c. Disk Name System

d. Domain Name System

e. Domain Node System

6. Berikut ini adalah menu-menu yang terdapat pada Internet Explorer, kecuali….

a. file

b. edit

c. favorite

d. search

e. format

7. Arti dari free-mail adalah…..

a. pesan asli

b gangguan e-mail

c. lokasi tempat tinggal

d. E-mail account

e. E-mail gratis

8. Membalas e-mail yang masuk dalam kotak emial disebut….

a. tresh

b. reply

c. outbox

d. composs

e. inbox