Promo Makanan 20 Desember 2022, Geprek Bensu Domino Pizza JCO Dunkin Donuts Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak deretan promo makanan hingga minuman yang bisa dinikmati hari ini Selasa 20 Desember 2022.

Adapun promo makanan dan minuman yang ada saat ini adalah promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan dominos pizza, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo makanan lainnya.

Dapatkan berbagai menu makanan dan minuman dapat menjadi pilihan dengan harga hemat.

Cek beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 20 Desember 2022:

• Promo Makanan di Restoran 20 Desember 2022, Menu Burger King KFC Pizza Hut Hokben McD Solaria A&W

promo makanan JCO

LET’S BRIGHTEN YOUR MONDAY WITH THESE BABY DONUTS!

Bikin hari Senin kamu jadi lebih asik dengan promo 1 Box Jpops + Iced Lemon Tea + Iced Thai Tea hanya 88k saja! Best deals to your Monday.

Langsung aja pesan lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Dapatkan juga keuntungan Jpoints untuk setiap transaksi melalui aplikasi JCO.

• Promo Makanan 19 Desember 2022, JCO Dunkin Donuts Geprek Bensu Domino Pizza Kopi Kenangan Chatime

promo makanan Domino's Pizza

Slices of Merry @dominos_id Enjoy Something Wonderful with NEW!! American Pies ( Supreme Cheese / Super Meatty Bolognese).

promo makanan Geprek Bensu

Waktunya makan siang bestie... Ada Paket Geprek Bensu Nasi Daun Jeruk. Wangi Daun Jeruknya bikin makan lahap pastinya. sekali hap gamau berheti makan.

Yuk order dulu Geprek Bensu, Banyak PROMO yang menanti kamu.

Kamu bisa Dine In, Take Away, ataupun order di Gofood, Grabfood, Shopeefood & Air Asia Food.