Profil dan Biodata Lengkap Febby Rastanty, Si Cantik yang Pernah Meraih Predikat Cum Laude

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Nama Febby Rastanty mulai dikenal dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia sejak bermain di Film Putih Abu-Abu.

Kini, berbagai film sudah pernah ia bawakan dan menjadi seorang model yang profesional.

Sosok Febby Rastanty menjadi aktris cantik yang sering muncul di sinetron FTV hingga layar lebar.

Ia juga merupakan aktris cilik yang sukses hingga mengejar karir dan pendidikannya kini.

Awal mula dirinya dikenal melalui sinetron yang berjudul Eneng dan Kaos Khaki Ajaib yang juga dimainkan oleh Jessica Anastasya dan Umay Shahab.

Dalam film layar lebar, ia pernah bermain di Cahaya Cinta Pesantren (2017), Something in Between (2018), dan Bumi Itu Bulat (2018).

Sedangkan untuk FTV yang pernah ia bintangi, misalnya Jangan Panggil Aku Jomblo Ngenes (2013),Berburu Calon Pengantin (2015),Bengkel Service Patah Hati (2017), dan Catatan Harianku: Aku yang Tersakiti (2020).

Setelah itu, ia secara rutin terus mendapatkan tawaran untuk bermain dalam sejumlah sinetron, seperti Namaku Mentari (2008), Putih Abu-Abu (2012), Diam-Diam Suka (2013), Cahaya Hati (2017), Topeng Kaca (2019), dan Istri Kedua (2020).

Sibuk di dunia seni peran tak berarti dunia pendidikan disepelekan begitu saja. Hal inilah menjadi prinsip pesinetron Febby Rastanty.

Tidak hanya cantik saja, dirinya juga diketahui menjadi sosok yang pintar juga loh Tribuners.

Pasalnya, Febby Rastanty juga telah menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu 3,5 tahun yang lulus dari Universitas Indonesia sebagai sarjana hukum dengan predikat Cum Laude.

Tentu saja predikat tersebut diraih Febby Rastanty dengan perjuangan. Artis berusia 22 tahun ini mengutarakan, ia harus memutar otak untuk menyempatkan belajar di sela kesibukannya di dunia hiburan.

Grup Blink juga membesarkan namanya di masa-masa remaja, hingga akhirnya grup tersebut harus bubar karena kesibukan masing-masing dari para anggta grup BLINK .

Yuk, kita simak berikut ini profil dan biodata dari wanita cantik Febby Rastanty

Nama Lengkap: Febriani Rastanty

Nama Panggung: Febby Rastanty

Nama Panggilan: Febby

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 1 Februari 1996

Kewarganegaraan: Indonesia

Pendidikan: Universitas Indonesia Fakultas Hukum

Agama: Islam

Orang Tua: Rasyid Jayaruddin (Ayah), Anice Worang (Ibu)

Saudara: Rizky Rizaldi Ronaldo

Pacar : Derby Romero (2012), Anderu Bionty (2016)

Profesi: Aktris, Penyanyi, Model

Hobi: Fotografi, Menyanyi, dan Model

Facebook: –

Twitter: @FebbRastanty

Instagram: @febbyrastanty

TikTok: @febrastanty

YouTube: Febby Rastanty Official

Fakta Menarik

Punya Keinginann lanjut kuliah S2 Sering mengerjakan tugas kuliah ke tempat syuting demi pendidikan terbaik Kehilangan seorang ayah di tahun 2016 karena sang ayah mengidap penyakit kanker Pernah menjalin hubungan diam-diam dengan Verrell Bramasta, tapi tak diketahui kapan waktunya. Wanita yang berdarah campuran Palembang dan juga Manado Lulusan Hukum di Universita Indonesia dengan predikat Cum Laude Menyukai olahraga yoga dan jogging untuk bentuk tubuh idealnya Rahasia diet sehat ala dirinya adalah memakan makanan rendah kalori, salad, dan dark chocolate

