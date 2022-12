Pesan Bupati Mempawah: Perempuan Sosok Sentral dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina menyebut perempuan merupakan sosok sentral dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Bupati Erlina ketika memberikan sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2022 di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Selasa 20 Desember 2022.

Bupati Erlina menjelaskan, Pada era digital ini terang Erlina, masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi apapun dari seluruh dunia dengan hitungan detik. Hal ini tentunya tambah Erlina dapat membawa dampak positif dan negatif.

Erlina menyampaikan, ada beberapa dampak positif era digital antara lain mudahnya mendapat pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang kehidupan, membuka ruang yang sangat luas untuk melakukan/memperluas/mengembangkan usaha, mudah berkomunikasi dimanapun kita berada.

"Kemudian untuk proses pembelajaran, pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien tanpa bertatap muka, akses untuk berkarya lebih luas, mengenal banyak budaya dan banyak hiburan yang tersedia dan lainnya," katanya.

Selanjutnya tambah Erlina, ada juga dampak negatif di era digital antara lain ikatan emosional antar anggota keluarga dan masyarakat dapat memudar karena interaksi ering dilakukan dengan media digital, tidak peka terhadap keadaan sekitar, menumbuhkan sikap individualisme, konsumerisme, anti sosial.

Serta masih banyak lagi, seperti meningkatnya potensi kekerasan fisik dan non fisik, tindak kejahatan, plagiasi, banyak beredar berita hoax/fitnah, pornografi, paham radikalisme dan terorisme, kecanduan internet dalam berbagai bentuk, berdampak pada masalah kesehatan dan membahayakan data pribadi serta dampak negatif lainnya.

"Untuk menghadapi keadaan ini, perempuan merupakan sosok sentral dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan keluarga karena perempuan adalah seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan mengasuh dan mendidik anak mulai dari dalam kandungan sampai dewasa, sebagai istri yang merupakan pendamping suami dan mendukung tugas-tugas suami," jelas Erlina.

Erlina menyebut, selaras dengan tema HUT ke-23 DWP tahun ini, bahwa wanita mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.

Lebih lanjut kata Erlina, ketahanan dan kesejahteraan keluarga lanjut Erlina merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan anggotanya untuk hidup harmonis, tangguh dan bahagia lahir batin.

"Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah bagian dari kualitas keluarga. Kualitas keluarga tidak dapat dipandang sebelah mata karena merupakan kunci dari kemajuan bangsa melalui perannya dalam mendorong pembangunan kualitas SDM," terangnya.

Erlina menyampaikan, di dalam anggota keluarga, perempuan adalah anggota keluarga yang mempunyai peranan penting dalam ketahanan keluarga.

"Semua perempuan Indonesia akan menjadi "Ibu Bangsa" yang akan menyiapkan generasi penerus yang unggul, bertanggungjawab, nasionalis, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta berwawasan kebangsaan yang sehat jasmani dan rohani," jelas Erlina.

"Perempuan indonesia harus dapat berfikir out of the box, yang dapat menjadi agen perubahan yang inovatif dan dapat mengatasi permasalahan di masa depan yang lebih beragam," terangnya lagi.

