Mengenal Sosok Shenina Cinnamon, Lengkap Profil Biodata dan Bisnisnya Saat Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak mengenal dengan sosok Shenina Cinnamon yang kini sedang menjalin hubungan dengan Angga Yunanda.

pasangan ini sangat disoroti lantaran menjadi trend setter di kalangan anak muda dan juga menajdi idola bagi kaum remaja masa kini.

Terlebih sosok Shenina Cinnamon yang bakat aktingnya sudah tak diragukan lagi.

Sebagai informasi, ternyata Shenina Cinnamon adalah anak Dri seorang sutradara terkenal yang bernama Harris Cinnamon.

Sejak kecil, Shenina Cinnamon selalu diajarkan sang ayah untuk belajar akting di duni perfilman.

Hingga tidak heran jika Shenina Cinnamon selalu mendapat banyak tawaran film hingga berhasil menyabet banyak piala penghargaan sebagai bakat dan aktingnya yang terbaik.

Berkat talenta yang dimilikinya itu Shenina Cinnamon pun kerap mendapat tawaran membintangi sebuah film seperti Ratu Ilmu Hitam dan Tumba: The Ritual 2018.

Mulai dari serial remaja, tawaran film dewasa, horor dan romantis sudah dirasakan oleh seorang Shenina Cinnamon.

Baru-baru ini, Shenina Cinnamon buat geger artis Tanah Air usai membagikan potret dirinya dengan aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Kolom komentar unggahan Instagram berisi foto dirinya dengan Song Joong Ki pun tak lepas dari komentar halu para artis, termasuk Prilly Latuconsina.

Diketahui, Shenina Cinnamon memang sedang berada di Korea Selatan untuk menghadiri acara Busan International Film Festival (BIFF).

Shenina hadir di BIFF sebagai perwakilan film Penyalin Cahaya.

Shenina lahir pada 1 Februari 1999. Kini usianya telah menginjak 22 tahun. Kariernya di dunia bermain peran dimulai sejak 2017 lalu.

Sederet judul FTV telah diperankan oleh Shenina di antaranya Office Girl Pembawa Cinta, Kebabat Cinta Penjual Soto, Queen Of Bau MulutMisi Cinta di Toko Mebel, My Husband My Enemy, Cinta Cowok Tukang Bakmi Gayanya Selangit, dan yang terbaru Catatan Harianku: Dua Cinta.