Chord Selamat Hari Natal dan Tahun Baru! Lirik Lagu Sambut Kelahiran Yesus Kristus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chord selamat Hari Natal dan Tahun Baru memiliki nada dasar C.

Namun kamu bisa menggunakan nada dasar lainnya untuk memainkan lagu selamat Hari Natal dan Tahun Baru.

Lirik lagu selamat Hari Natal dan Tahun Baru sangat populer dimasyarakat.

Lagu ini selalu diputar untuk memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru.

Lewat lagu pesan yang disampaikan langsung menyentuh hati pendengar.

Iringan musik yang menghentak membakar semangat di jiwa untuk ikut bergembira.

Kamu bisa mendengarkan lagu selamat Hari Natal dan Tahun Baru melalui handphone.

Bisa juga memainkannya dengan alat musik.

Berikut Chord dan lirik lagu selamat Hari Natal dan Tahun Baru yang dirangkum tribunpontianak.co.id dari ayomemujituhan.com.

1. Chord C

Verse :

C G F C

Salam bagimu sekalian

Am G F G C

Selamat hari natal dan tahun baru

Chorus :

C F

Selamat hari natal

D G

Selamat hari natal

E Am F G C

Selamat hari natal dan tahun baru

2. Chord A

Verse :

A E D A

Salam bagimu sekalian

F#m E D E A

Selamat hari natal dan tahun baru