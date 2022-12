Profil dan Biodata Para Pemain Avatar 2: The Way of Water yang Pecahkan Rekor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ketika Avatar pertama menghasilkan sebesar 77 juta dollar AS di AS, banyak penonton yang awalnya merasa tidak puas.

Hal itu karena proses produksi yang luar biasa. Selain itu ada faktor kesuksesan film James Cameron sebelumnya, Titanic.

Namun Avatar membalikkan semua kekhawatiran dengan penghasilan mencengangkan, bahkan menumbangkan Titanic dari puncak daftar film terlaris sepanjang masa.

Dengan sedikit kompetitor di masa liburan akhir tahun, Avatar: The Way of Water diyakini bakal sesukses film pendahulunya.

Biodata pemain Avatar The Way of Water dicari penggemar usai sukses pecahkan banyak rekor.

Film Avatar 2: The Way of Water mengisahkan tentang perjalanan hidup Jake Sully (Sam Worthington) yang tinggal di Planet Pandora bersama keluarga barunya.

Film ini rencananya bakal tayang selama tiga jam 10 menit di bioskop.

Tak cuma berkat James Cameron, seluruh pemain dalam film Avatar 2: The Way of Water ini juga memiliki peran penting untuk menyukseskan film tersebut.

Kemampuan akting dan usaha mereka dalam proses syuting film ini benar-benar patut diacungi jempol.

Para pemain di film Avatar 2 ini pun masih sama di film sebelumnya, ada Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver dan hingga Kate Winslet.

Biodata Pemain Avatar The Way of Water

1. Kate Winslet

Satu lagi artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water ialah Kate Winslet. Dalam film ini, Winslet berperan sebagai Ronal.

Kate Winslet lahir di Reading, Inggris, 5 Oktober 1975. Wanita berusia 47 tahun ini sukses dengan sejumlah film box office ternama Hollywood.