Fakta-Fakta Menarik Film Avatar 2: The Way of Water, yang Habiskan Dana Rp 6,2 T

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Film Avatar: The Way of Water sudah tayang di bioskop-bioskop di Indonesia mulai Rabu, 14 Desember 2022.

Pada sekuelnya ini, James Cameron membawa penonton ke dalam sebuah petulangan baru yang mengeksplorasi dunia bawah laut di Pandora.

Dilansir dari Hollywood Reporter, biaya pembuatan film Avatar: The Way of Water diperkirakan mencapai USD350-400 juta atau sekitar Rp5,5-Rp6,24 triliun (Rp15.592 per USD).

Anggaran ini jauh lebih tinggi dibanding biaya pembuatan film Avatar yang pertama yang mencapai USD237 juta atau sekitar Rp3,7 triliun.

Avatar: The Way of Water juga melesat di Box Office dengan pendapat kotor 53 juta dollar AS (Rp 821 miliar) yang didapatkan dari 4.202 bioskop pada hari pembukaannya.

Sutradara James Cameron mengungkapkan inspirasi terbesarnya saat menciptakan biota bawah laut untuk film Avatar: The Way of Water.

Angka tersebut menduduki peringkat keenam pendapatan kotor domestik hari pertama tertinggi pada 2022.

Namun pendapatan Avatar: The Way of Water jauh lebih tinggi daripada hari pembukaan film Avatar pertama pada 2009 senilai 26,7 juta dollar AS atau sekitar Rp 413 miliar.

Hal itu karena proses produksi yang luar biasa. Selain itu ada faktor kesuksesan film James Cameron sebelumnya, Titanic.

Sebelum tayang, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu mengenai fakta menarik film Avatar berikut agar tidak bingung.

1. Film sekuel Avatar setelah 13 tahun

Melihat judulnya saja kamu pasti tahu kalau film Avatar 2: The Way of Water ini merupakan sekuel dari film pertamanya, yaitu Avatar (2009).

Tercatat rentang waktu antara kedua film garapan James Cameron ini berjarak sekitar 13 tahun, lho.

Jarak waktu yang cukup lama ini sempat membuat khawatir karena takut banyak orang yang kehilangan minat untuk menontonnya.