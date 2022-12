Hari Pembukaan Avatar: The Way of Water Raup Rp 821 Miliar, James Cameron: Untung!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Film sekuel Avatar, "Avatar: The Way of Water" dari Walt Disney telah melampaui 1 juta penonton kumulatif di Korea.

Angka itu diperoleh dalam waktu tiga hari setelah dirilis berdasarkan data Sabtu 17 Desember 2022 waktu setempat.

Kini, film Avatar: The Way of Water melesat di box office dengan pendapat kotor 53 juta dollar AS (Rp 821 miliar) yang didapatkan dari 4.202 bioskop pada hari pembukaannya.

Setelah bertahun-tahun melalui pengembangan dan proses produksi, Avatar: The Way of Water karya sutradara James Cameron akhirnya tayang di bioskop pada Jumat 16 Desember 2022.

Angka tersebut menduduki peringkat keenam pendapatan kotor domestik hari pertama tertinggi pada 2022.

Angka tersebut lebih rendah dari yang diperoleh Doctor Strange in Multiverse of Madness (90,7 juta dollar AS), Black Panther: Wakanda Forever (84,2 juta dollar AS), Thor: Love and Thunder (69,5 juta dollar AS), Jurassic World Dominion (59,5 juta dollar AS) dan The Batman (56,6 juta dollar AS).

Namun pendapatan Avatar: The Way of Water jauh lebih tinggi daripada hari pembukaan film Avatar pertama pada 2009 senilai 26,7 juta dollar AS atau sekitar Rp 413 miliar.

Kini, perhatian tertuju pada Avatar: The Way of Water karena berharap mendapatkan suguhan film box office yang luar biasa.

Ketika Avatar pertama menghasilkan sebesar 77 juta dollar AS di AS, banyak penonton yang awalnya merasa tidak puas.

Hal itu karena proses produksi yang luar biasa. Selain itu ada faktor kesuksesan film James Cameron sebelumnya, Titanic.

Namun Avatar membalikkan semua kekhawatiran dengan penghasilan mencengangkan, bahkan menumbangkan Titanic dari puncak daftar film terlaris sepanjang masa.

Dengan sedikit kompetitor di masa liburan akhir tahun, Avatar: The Way of Water diyakini bakal sesukses film pendahulunya.

Film tersebut mendapat sambutan hangat dari beberapa kritikus, meskipun tidak dengan suara bulat.

Saat ini Avatar: The Way of Water mendapat rating 73 persen dari kritikus top di situs agregat ulasan Rotten Tomatoes.