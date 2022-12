Renungan Harian Katolik Advent Ketiga Rabu 14 Desember 2022, JOY: Jesus Others and You

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak renungan harian Katolik Rabu Minggu Advent ketiga 14 Desember 2022.

Bacaan renungan harian Katolik hari ini disampaikan Romo Albertus Suryadi SCJ.

Romo Albertus Suryadi SCJ berasal dari komunitas SCJ di Macau.

Tema renungan harian Katolik Romo Albertus Suryadi SCJ yakni JOY: Jesus, Others, and You.

Bacaan renungan harian Katolik hari ini merujuk pada bacaan pertama dan bacaan injil.

Bacaan injil diambil dari Lukas 7:19-23.

Sementara bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 45:6b-8.18.21b-25.

Berikut renungan harian Katolik hari ini disadur dari resi.dehonian.or.id:

Oleh: Romo Albertus Suryadi SCJ

Memasuki minggu Adven yang ke tiga ini, kita di ajak untuk mulai mengalami dan merasakan suka cita di dalam Tuhan.

Itulah sebabnya Minggu Adven ketiga ini, kita sebut juga Gaudate Sunday.

Saat kita bersama menyalakan lilin berwarna pink, lambang suka cita; yang mengajak kita untuk menggalami suka cita (Joy) karena natal sudah semakin mendekat.

Baik bila hari ini kita bertanya dalam hati kita, apa yang membuat kita merasakan bahagia?

Ada di antara kita yang merasa bahagia karena bisa mendengarkan Sabda Tuhan, atau membaca kitab suci, mendengarkan lagu-lagu rohani.