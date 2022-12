Soal Ujian TIK Kelas 9 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda - Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal latihan TIK Kelas 9 untuk persiapan hadapi ujian sekolah UAS / PAS Semester 1.

Sebagai panduan bagi siswa untuk menghadapi ujian sekolah yang terdiri dari soal pilihan ganda dan essay.

Rangkuman soal dalam latihan ini dirangkum dari berbagai sumber untuk bahan pembelajaran bagi siswa.

Terutama dalam menghadapi UAS / PAS sangat dianjurkan untuk mengerjakan soal latihan guna mengasah kemampuan siswa dalam memahami materi soal.

Sehingga mampu menjawab soal dengan baik dan benar.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan essay yang akan memberikan gambar terhadap siswa dalam menghadapi UAS.

• Soal Ujian TIK Kelas 8 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban, Pilihan Ganda - Essay

Soal Pilihan Ganda

1. Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan dengan keamanan data adalah..

a. Memiliki backbone sendiri

b. Akses yang cepat

c. Memiliki proxy

d. Biaya langganan yang mahal

2. Berikut ini yang mempengaruhi kecepatan akses sebuah ISP, kecuali.

a. Bandwitch yang lebar

b. Memiliki teknologi kompresi data

c. Memiliki server proxy

d. Memberikan layanan account email yang besar

3. Berikut ini yang kita masukkan opada saat mensetting koneksi ke ISP, kecuali:

a. Nomor ISP address komputer kita

b. User name

c. Password

d. Nomor akses ISP

4. Pilihan yang harus kita buat untuk menambahkan shortcut koneksi ke ISP di desktop adalah:

a. Add a shortcut to this connection to my desktop

b. Make this the default connection

c. Save this user name and password for the following users

d. Create a shortcut in desktop

5. Nama wizard yang digunakan untuk membuat koneksi ke sebuah ISP adalah:

a. Add new hardware wizard

b. Found new hardware wizard

c. New connection wizard

d. Up date connection wizard

6. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dengan radius .. dari titik akses

a. 100 m

b. 150m

c. 1 km

d. 5 km

7. Perangkat berikut terdapat pada sebuah hotspot Wifi, kecuali:

a. WiFicard

b. Access point

c. Access controller

d. Internet link