Soal Ujian TIK Kelas 8 Semester 1 Lengkap Kunci Jawaban, Pilihan Ganda - Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kerjakan soal latihan TIK kelas 8 sebagai persiapan hadapi ujian sekolah UAS/PAS Semester 1.

Dalam mempersiapkan diri, soal latihan bisa menjadi altenatif untuk belajar selain belajar menggunakan buku paket.

Pengerjaan menggunakan soal latihan akan sangat bermanfaat sebagai panduan dalam mengerjakan soal lantaran dirangkum untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal.

Terdiri dari soal pilihan ganda dan essay, seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat jadi panduan dan pengetahuan untuk pelajaran TIK dan mengerjakan soal UAS/PAS.

Berikut soal latihan dari soal pilihan ganda dan essay TIK kelas 8 untuk ujian sekolah semester 1.

• Kunci Jawaban Soal UAS TIK kelas 8 Semester 1 Tahun 2022 Persiapan Hadapi Ujian Sekolah

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini langkah-langkah untuk membuka program Microsoft Word 2007 adalah ……

a. Klik Start → All Program → Microsoft Office → Microsoft Office Word 2007

b. Klik Start → Documen 1 → Microsoft Office Word 2007

c. Klik Start → All Program → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2007

d. Klik Start → Microsoft Office Power Point 2007

2. Untuk menutup jendela Microsoft Word melalui tombol keyboard, dapat dilakukan dengan cara menekan kombinasi tombol …….

a. Alt + F10

b. Ctrl + F4

c. Alt + F4

d. Ctrl + S

3. Microsoft Word ialah jadwal aplikasi pada komputer yang berfungsi untuk mengolah ....

a. gambar

c. foto

b. kata

d. angka

4. Menu Toolbars yang terdiri atas lambang dan gambar disebut ....

a. ikon

c. Word Ar t

b. Insert

d. Tools

5. Garis tegak lurus yang muncul berkedap-kedip pada wilayah dokumen disebut ....

a. Document area

c. Scroll bar

b. Toolbars

d. kursor

6. Menyimpan dokumen yang sudah ada dengan memakai nama yang berbeda dilakukan dengan cara ....

a. Save

c. Open

b. Save As

d. Exit

7. Apabila akan menyelipkan teks di antara goresan pena pada naskah yang secara otomatis sanggup menghapus teks yang ada di sebelah kanan, sanggup dilakukan dengan menekan tombol ....

a. Delete

c. Enter

b. Shift

d. Insert

8. Memindahkan teks dari bab yang satu ke bab yang lain dalam dokumen sanggup dilakukan dengan cara ....

a. Cut-Paste

b. Copy-Paste

c. Redo

d. Undo

9. Perintah membatalkan atau membatalkan abolisi teks yang telah dihapus dilakukan dengan cara ....

a. Spelling and Grammar

b. Overtype

c. Undo-Redo

d. Paste