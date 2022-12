Lengkap Jam Tayang Pertandingan 8 Besar Piala Dunia 2022! 4 Tim Siap-siap Melaju Ke Semifinal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jam tayang lengkap empat pertandingan babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Babak 8 besar, atau perempat final akan mempertemukan delapan tim yang akan saling sikut memperebutkan empat tiket ke semifinal.

Delapan tim tersebut terdiri dari Kroasia, Brasil, Belanda, Argentina, Maroko, Portugal, Inggris dan Prancis.

Jadwal jam tayang perempat final Piala Dunia 2022 yang bakal menggelar laga pada 9 hingga 11 Desember 2022.

Partai perempat final Piala Dunia 2022 dapat disaksikan secara langsung lewat siaran televisi SCTV, Indosiar, maupun live streaming TV online Vidio.

Masing-masing pertandingan perempat final akan mempertemukan Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis.

Laga perempat final Piala Dunia 2022 bakal dibuka lewat pertandingan Kroasia vs Brasil pada Jumat, 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.

Education City Stadium bakal menjadi venue dari laga yang bakal dihiasi dengan adu kecerdasan merangkai strategi antara Zlatko Dalic dan Tite itu.

Setelah itu, dua tim unggulan lainnya, Belanda vs Argentina akan saling sikut pada Sabtu, 10 Desember 2022 dini hari WIB di Lusail Stadium.

Sedangkan satu-satunya kuda hitam yang sukses melaju ke babak perempat final, Maroko akan ditantang Portugal pada Sabtu 10 Desemebr 2022 malam WIB.

Al Thumama Stadium menjadi venue dari penentuan nasib Hakim Ziyech dan kolega di Piala Dunia 2022.

Terakhir, perempat final Piala Dunia 2022 ditutup dengan laga Inggris va Prancis di Al Bayt Stadium pada Minggu, 11 Desember 2022 dini hari WIB.

Prancis sebagai juara bertahan bertemu lawan yang sepadan di babak 8 besar, The Three Lions diprediksi bakal mampu menyulitkan perjalanan Les Bleus yang selama ini berlangsung mulus.

Berikut ini jadwal lengkap pertandingan perempat final atau 8 besar Piala Dunia 2022: