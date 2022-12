Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022! Berikut Prediksi 4 Tim Lolos, Keterwakilan 3 Benua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 dan prediksi empat tim yang lolos.

Diketahui pertandingan Semifinal Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Rabu 14 Desember 2022 pukul 02.00 WIB dan Kamis, 15 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.

Laga semifinal akan mempertemukan masing-masing dari pemenang pertandingan perempat final Piala Dunia 2022.

Dimana saat ini sudah ada delapan tim yang lakan saling sikut di babak perempat final.

Delapan tim tersebut terdiri dari Kroasia, Brasil, Belanda, Argentina, Maroko, Portugal, Inggris dan Prancis.

Berdasarkan bagan babak 8 besar Piala Dunia 2022, akan ada empat tim yang akan lolos ke semifinal.

Bahkan empat tim diprediksikan mewakili tida Benua, mengingat saat ini masing-masing dari Benua Eropa, Amerika, dan Afrika ada mengirim perwakilan negaranya.

Hal ini buka tanpa alasan, bagan pertandingan 8 besar akan mempertemukan Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis.

Sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi semifinal, ada baiknya kita lihat dulu jadwal lengkap babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Berikut jadwal perempat final Piala Dunia 2022:

- Kroasia vs Brasil

Di Stadion Education City pada Jumat 9 Desember 2022 pukul 22.00 WIB

- Belanda vs Argentina

Stadion Lusail Iconic pada Sabtu 10 Desember 2022 pukul 02.00 WIB.