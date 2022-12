Kanit Binmas Polsek Singkawang Barat Hadiri Penyuluhan, Tanya Jawab Tentang Virus HIV, IMS dan TBC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kanit Binmas Polsek Singkawang Barat hadiri kegiatan Skrinning penyakit HIV, IMS dan TBC, Kamis 8 Desember 2022.

Kegiatan Monitoring Kegiatan Mobile Skrinning Human Immunodeficiency Virus ( HIV) , Infeksi Menular Seksual ( IMS ) dan TBC di Wilayah Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat di Gang Happy Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Kegiatan itu dihadiri dari rombongan Jakarta sebanyak 11 orang, yang terdiri dari dr. Chakaya Muhwa (WHO consultant - JEMM team lead - Past presiden of The Union), dr. Denis Falzon (team lead on Preventive treatment-Care and infection control-WHO Global TB program), dr. Agnes Dzokoto (The Global Fund MnE Specialist), dr. Retno Kusuma Dewi, MPH (Focal Point Lab, Tim Kerja TBC ISPA, Kemenkes), Noerachma Indah Amalia, SKM (TO PPM, Tim Kerja TBC ISPA, Kemenkes), dr. Kirana Pritasari, MQIH (Ketua CCM Indonesia)

Zahrotul Ulya, S.Kep.,MM (CCM Indonesia), Antonius adrian rispradana, S.Kom

(Project Officer Ketahan Kesehatan DTO Kemenkes), Ditjen PAS Kemenkumham, dr. Bey Sonata (TB team Lead, USAID Indonesia), dr. Setiawan Jati Laksono (WHO Indonesia, National Professional Officer).

• Polri dan TNI Gelar Kegiatan Mobile Skrining HIV dan IMS di Wilayah Kelurahan Pasiran Singkawang

Sedangkan rombongan dari Kalbar sebanyak 8 orang, di antaranya Dr. Mukta Sharma (acting Medical officer for Communicable Disease WHO Indonesia), Dr. Sreenivas A Nair (Senior Technical Advisor, Stop TB Partnership), Rita Aryati, S.Km, M.M. (Focal Point OR, Tim Kerja TBC ISPA, Kemenkes), Farah Alphi Nabila, S.Km (TO AKMS, Tim Kerja TBC ISPA, Kemenkes), Budi Hermawan (Ketua POP TB Indonesia), dr. Iskandar Zulkarnain, M.Sc (Badan Eksekutif ADINKES), dr. Alva Juan (Technical Advisor, Yayasan KNCV Indonesia), Tiar Salman, S.T, M.M. (PSM Advisor, USAID TB STAR), Camat Singkawang Barat diwakili oleh Sekcam Singkawang Barat Bpk.Rio Purwono ,S.Stp., Kapolsek Singkawang Barat diwakili oleh Kanit Binmas Polsek Skw Barat Iptu Samsu Rizal, Kanit Intelkam Polsek Singkawang Barat, AKP Suprihatin, Kepala UPT Skw Barat. II Bpk.Petrus Chandra S.St beserta Tim Puskesmas Singkawang Barat.II, Lurah Pasiran Adreas Aan , S.Sos., Koordinator Penjangkau dari Yayasan Pontianak Plus Sdri. Netta Lestari, Bhabinkamtibmas Kel.Pasiran, Bripka Efesus ,S.H., Babinsa Kel.Pasiran Serda Darmaji dan Serda Safwan Rizal, Peserta sekira 70 orang

Berikut Sambutan dari perwakilan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

- Jika ada yang sakit atau tertular TBC maka harus berobat dan diobati sampai sembuh dan bisa di sembuhkan hingga 6 bulan dengan minum obat secara teratur.

- Kalau ada gejala batuk- batuk agar menghindar jangan sampai menular kepada orang lain

- Penyakit TBC bisa menular dan bukan penyakit bawaan atau kutukan

- Minum obat selama dua minggu secara teratur maka Secara otomatis tidak akan menularkan kepada orang lain apalagi selalu memakai masker maka pasti aman

- Yang tinggal satu rumah akan terkena tertular makanya harus berobat ke Puskesmas juga untuk mendapatkan obat pencegahan TBC dan obatnya Gratis di Puskesmas

- Penyakit TBC menular melalui Pernafasan dan terhadap Puskesmas agar selalu melakukan Penyuluhan terutama mengenai Penyakit TBC secara rutin.

- Semua orang bisa Terkena TBC termasuk dokter , dan TBC merupakan kuman atau Virus seperti Covid-19.

- Kalau kita terkena TBC harusnya berani mengatakan dan jangan di tutup - tutupi.