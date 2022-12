Soal UAS dan PAS Bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester Ganjil, Kunci Jawaban Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini membahas soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Inggris kelas 2 SD / MTs untuk Semester 1 ( Ganjil ) tahun 2022.

Soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 2 SD yang disajikan dalam artikel ini dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini hanyalah contoh untuk belajar siswa menghadapi UAS dan PAS.

Untuk PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan semester satu.

Pelajari selengkapnya soal dan kunci jawaban UAS / PAS Bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Soal dan jawaban dimaksudkan untuk persiapan siswa diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

Cek selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa 2 SD Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber :

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. do – like – black – you – ?

The correct order is …

a. Do you black like?

b. Do like you black?

c. Do you like black?

2. Twelve in Indonesian is ….

a. Sebelas

b. Dua belas

c. Tiga belas

3. Dua puluh in English is ….

a. Twelve

b. Two

c. Twenty

4. What number before twenty nine?

a. Twenty six

b. Twenty seven

c. Twenty eight

5. is – this – a – dolphin

The correct order is …

a. This a dolphin is

b. This is a dolphin

c. This dolphin is a

6. Fish in Indonesian is ….

a. Kerang

b. Buaya

c. Ikan