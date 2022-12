Ketua Asprov PSSI Kalbar Prediksi 4 Negara Bakal ke Semifinal Piala Dunia 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Piala Dunia 2022 Qatar saat ini telah memasuki babak 8 besar atau perempat final.

Tercatat, 8 negara telah memastikan diri melaju, berkat kesuksesan mengalahkan lawan-lawannya di babak 16 besar atau perdelapan final Piala Dunia 2022.

Di babak 8 besar ini, Belanda vs Argentina, Kroasia vs Brasil, Inggris vs Prancis, dan Maroko vs Portugal.

Menanggapi itu, Ketua Asprov PSSI Kalbar, Suyanto Tanjung, menyebutkan 4 negara yang ia prediksi akan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022.

"Kalau semifinal saya Argentina dengan Brazil, Prancis dengan Portugal," ucap Suyanto Tanjung kepada Tribun Pontianak, Rabu 7 Desember 2022.

• Prediksi Prancis Lolos Semifinal Piala Dunia 2022! Berikut Catatan Apik Kylian Mbappe dkk

Lebih lanjut, menurutnya Argentina dan Prancis akan mengalahkan lawan-lawannya pada laga semifinal.

Sehingga keduanya akan saling berhadapan di partai final Piala Dunia 2022.

"Kalau kalau finalnya Argentina dengan Prancis," ucapnya.

Ia menjelaskan, bahwa diriy menjagokan Argentina yang akan keluar sebagai juara dunia tahun ini.

• Peluang Belanda Lolos Semifinal Piala Dunia 2022! Berikut Head To Head Argentina vs Belanda

Ia mengaku sedari dulu sejak era Diego Maradona, dirinya sudah menjadi fans Tim Tango Argentina.

"Tentu Argentina dong, dari dulu saya jagokan Argentina dari jaman Maradona sampai hari ini tetap Argentina," ucapnya.

"Kalau timnas yang lain realitas dan secara logis saya haru menilainya secara objektif," sambungnya.

Menurutnya, sejak kalah atas Arab Saudi pada laga perdana Piala Dunia kemarin, Argentina telah menjelma menjadi solid.

Terbukti, pada laga-laga berikutnya bahkan sampai 16 besar Argentina mampu bermain baik dan melaju hingga babak 8 besar Piala Dunia 2022.

"Tapi khusus Argentina ini, saya melihat permainannya sudah mulai padu sejak kalah lawan Arab Saudi kemarin."

"Dan itu menurut saya sebuah berkah buat Argentina, sehingga ada evaluasi kalah lawan Arab Saudi itu merupakan titik balik dari perjalanan Timnas Argentina ini," imbuhnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News