Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini: Terence Crawford Gadai Sabuk WBO Hingga Aksi Teofimo Lopez

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia akhir pekan ini tepatnya 10 dan 11 Desember 2022 menyajikan sejumlah laga seru.

Diantaranya adalah perebutan sabuk IBF kelas bulu antara Josh Warrington vs Luis Alberto Lopez di First Direct Arena, Leeds.

Live di Tv Online DAZN, Josh Warrington vs Luis Alberto Lopez dijadwalkan berlangsung selama 12 ronde.

Pada waktu yang sama, juga tersaji Tinju Dunia Teofimo Lopez vs Sandor Martin.

Pemenang Teofimo Lopez vs Sandor Martin akan jadi penantang wajib sabuk WBC yang kini dipegang Regis Prograis.

Tak hanya itu, pemenang laga tersebut juga mendapat sabuk WBO International.

• Kalender 2023 Tinju Dunia: Ryan Garcia Putuskan Hadapi Rekan Senegara Manny Pacquiao Pada Januari

Berlangsung Madison Square Garden, New York, Tinju Dunia ini diagendakan berlangsung 10 ronde live di ESPN.

Satu diantara laga yang juga patut disaksikan adalah Terence Crawford yang menggadaikan sabuk WBO miliknya untuk menghadapi petinju Rusia David Avanesyan.

Gadai yang dimaksud adalah Terence Crawford dengan sukarela mempertaruhkan sabuk WBO yang sudah susah payah didapatkan ketika menghadapi Jeff Horn pada 9 Juni 2018.

Tinju Dunia Terence Crawford vs David Avanesyan dijadwalkan berlangsung selama 12 ronde di CHI Health Center, Omaha, Amerika Serikat.

Terence Crawford vs David Avanesyan dapat disaksikan melalui BLK Prime.

• Tinju Dunia: Gervonta Davis Tuduh Ryan Garcia Gunakan Zat Terlarang! Duel Benn vs Eubank Jadi Contoh

• Sakit Tyson Fury Kambuh dan Harus Dioperasi! Tinju Dunia Hadapi Oleksandr Usyk 2023 Terancam Batal

Kolase Terence Crawford vs David Avanesyan (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Berikut Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan ini 10 Desember 2022

Sabtu 10 Desember 2022 waktu setempat

* Omaha, Nebraska (BLK Prime)

Terence Crawford (No. 2, No. 3 P4P) vs. David Avanesyan (No. 8)

12 rounds – welterweights (for Crawford’s WBO title) – more info