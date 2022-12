Pernak Pernik Natal Mulai Dipasang, Beringin Corner Singkawang Bakal Dijadikan Kawasan Bersalju

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Panitia Singkawang Christmas Day mulai menghiasi Kota Singkawang dengan berbagai hiasan dan ornamen Natal menyambut perayaan Natal tahun 2022.

Ketua Panitia Singkawang Christmas Day, Yoris Anes Lidang menyebutkan, hiasan dan pernak pernik Natal ini akan terpasang di Bundaran 1001 AI, sepanjang Jalan Diponegoro, hingga di Beringin Corner.

Di Bundaran 1001 AI ini, Yoris menerangkan, akan dipasang ornamen patung Rusa, kemudian di sekitaran jalan Diponegoro akan dipasang hiasan pohon natal.

Sedangkan di Beringin Corner akan dibuat Taman Christmas. Di mana, di Taman Christmas ini akan dijadikan kawasan salju dengan hiasan-hiasan pohon Natal, snowman, Sinterklas, hingga Gua Natal.

"Kami menargetkan tanggal 20 Desember ini, pemasangan hiasan dan pernak pernik Natal ini sudah selesai," ujar Yoris Anes, Senin 5 Desember 2022.

Perayaan Natal tahun 2022 di Kota Singkawanh ini, Yoris katakan, bertemakan Back to Home for Christmas Fun and Easy yang berarti kembali ke rumah di hari Natal berkumpul keluarga dengan kebahagiaan dan sukacita.

Selain itu, di Perayaan Natal tahun 2022 ini, Yoris pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Singkawang untuk berencana membagikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat Kota Singkawang yang kurang mampu.

Bantuan sembako ini, Yoris katakan, ditargetkan berjumlah sekitar 2.000 paket yang akan disebarkan ke seluruh wilayah di Kota Singkawang.

"Saat ini kami masih berusaha menggalang dana untuk paket bantuan ini. Mudah-mudahan bsmisa tercapai," pungkasnya. (*)

