Jack Miller Bicara MotoGP 2022, Persaingan Ketat Semua Membalap dengan Level Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jack Miller bicara soal MotoGP 2022 dimana dirinya sempat mengalami hari buruk.

Mantan Pebalap Ducati ini menyebut MotoGP 2022 merupakan musim Persaingan yang ketat.

Semua orang membalap dengan level yang sangat tinggi.

Jack Miller percaya persaingan MotoGP yang semakin ketat membuat semakin sulit untuk berada dibaris depan setiap pekan.

Bahkan kondisi dapat membuat lebih banyak over riding yang memicu kesalahan.

• Kalahkan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Ciptakan Sejarah Baru di Kejuaraan Dunia MotoGP

Kesalahan yang terjadi sangat berisiko bagi Pebalap dan tim.

Pebalap bisa gagal finis dan kehilangan poin.

“Semua orang mengendarai pada level yang sangat tinggi, untuk menghadirkan kecepatan yang Anda butuhkan untuk menjadi kompetitif setiap akhir pekan,” kata Jack Miller disadur dari crash.net, Senin 5 Desember 2022.

Jack Miller berkesimpulan pada gilirannya membuat sedikit lebih sulit untuk menjadi konsisten seperti sebelumnya.

Sulit berada dalam pertarungan kejuaraan jika memiliki lebih dari satu did not finish (DNF) atau non skor.

Dengan jumlah motor cepat sekarang, jika mengalami hari yang buruk, akan kesulitan mendapatkan poin di beberapa balapan.

Jack Miller pernah disana. Tepatnya di Mugello dan Barcelona.

Jack Miller mengalami akhir pekan yang buruk.

Ia tidak terlalu jauh, tetapi berjuang untuk dua poin.