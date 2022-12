Kalahkan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Ciptakan Sejarah Baru di Kejuaraan Dunia MotoGP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Francesco Bagnaia menciptakan Sejarah baru di kejuaraan dunia MotoGP.

Pebalap Ducati tersebut mampu mengejar ketertinggalan defisit 91 poin dari pesaingnya Fabio Quartararo.

Bahkan Francesco Bagnaia merebut gelar juara dunia MotoGP 2022 dengan lima did not finish (DNF) atau non skor.

DNF adalah hasil Pebalap yang tidak mampu finis atau menyelesaikan lomba yang dikutinya.

Kegagalan finis tersebut bisa saja dari masalah mekanis, cedera, atau terlibat dalam sebuah kecelakaan.

• Kalender 2023 MotoGP Jadi Awal Rekonstruksi LCR Honda Tingkatkan Kecepatan Pasca Musim Buruk 2022

Data mencatat sebelumnya rekor tersebut dimiliki Marc Marquez.

Pebalap Honda tersebut pernah menjadi juara dunia MotoGP 2018 dengan DNF 4.

Tahun sebelumnya Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP 2017 dengan DNF 3.

Sementara Pebalap lainnya yang juga memiliki DNF 3 adalah Joan Mir.

Eks Pebalap Suzuki ini meraih gelar juara dunia MotoGP 2020.

Pebalap Jack Miller menjelaskan turbulensi yang terjadi sepanjang pertarungan gelar MotoGP 2022.

Menurutnya seorang Pebalap dengan lima non-skor masih bisa memenangi gelar.

“100 persen,” kata Jack Miller tentang ketidakkonsistenan yang tidak biasa di puncak MotoGP musim ini disadur dari crash.net, Senin 5 Desember 2022.

Selama sepuluh tahun pertama era MotoGP, dari 2002-2011, Pebalap juara dunia rata-rata menderita hanya di bawah satu DNF (0,9).