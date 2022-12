Dorong Percepatan Pemanfaatan Sampah untuk Co-firing, PLN Lewat Program TJSL Laksanakan Workshop

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dorong percepatan pemanfaatan sampah untuk pembuatan Co-firing sebagai bahan bakar pembangkit, PLN UID Kalbar berkerjasama dengan Komunitas Akademi Ide Kalimantan gelar workshop pengolahan sampah organik menjadi Pellet RDF, di Hotel Ibis Pontianak, Senin 5 Desember 2022.

"Kegiatan ini merupakan wujud komitmen PLN untuk turut peduli terhadap pelestarian lingkungan, khususnya dalam menangani masalah sampah sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi dan lingkungan di Kalimantan Barat," ungkap Mistoni, Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Kalbar.

Menurutnya, pelatihan yang dilaksanakan lewat program TJSL PLN Peduli ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memberdayakan sampah sehingga dapat bernilai ekonomis, salah satunya mengubah sampah menjadi bahan bakar pembangkit listrik.

"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta, bagi masyarakat Kota Pontianak, dan bagi Kalimantan Barat," pungkas Mistoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mewakili Pemerintah Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian PLN dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengelola sampah lewat kegiatan workshop.

Diakuinya, setiap Warga di Kota Pontianak ini menghasilkan sekitar 0,6 kilo per orang per hari, sementara Kota Pontianak menghasilkan sekitar 403 ton sampah per hari. Dari sampah-sampah yang dihasilkan, hanya 74 persen yang dapat terangkut ke TPA.

Namun saat ini baru 14