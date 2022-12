25 Ucapan Selamat Natal 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ucapan Selamat Natal 2022 yang ada di artikel ini bisa kamu bagikan kepada teman, keluarga dan rekan.

Berbagi ucapan adalah satu di antara cara merayakan Natal 2022.

Dikutip dari laman Countryliving dan Parade serta sumber lainnya, berikut ini 25 ucapan selamat Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia:

1. It’s the most wonderful time of the year!

Ini adalah waktu yang paling indah dan menyenangkan tahun ini!

2. Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity this Christmas and in the coming New Year.

Semoga Anda dan keluarga sehat, bahagia, damai, dan sejahtera di Natal ini dan di tahun baru mendatang.

3. Merry Christmas! May you get a chance to take in the beauty and true meaning of the season.

Selamat Natal! Semoga Anda mendapatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan makna sebenarnya dari musim ini.

4. Wishing you a Christmas that's merry and bright! We hope you have a safe and relaxing holiday season.

Semoga Anda memperoleh Natal yang cerah dan meriah!

Saya juga berharap Anda menjalani liburan yang aman dan menyenangkan.

5. Happy Holidays! I hope all of your Christmas wishes come true.

Selamat berlibur! Saya berharap semua keinginan Natal Anda menjadi kenyataan.